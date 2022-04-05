/690255/تعرف-على-مواعيد-البورصة-المصرية-في-رمضان-2022
يبحث العديد من المهتمين بآخر مستجدلت البورصة المصرية، عن مواعيد عمل البورصة المصرية في رمضان 2022، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد كبير الجهات والمصالح الحكومية تغيير مواعيدها في شهر رمضان المبارك.
دوت الخليج
مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2022
البورصة المصرية أعلنت في وقت سابق مواعيد جلسة التداول اليومي، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، علي أن تكون من الساعة 10صباحا حتي الساعة 1:30 ظهرا، ومن المقرر أن يسبق ذلك الجلسة الاستكشافية علي أن تكون الساعة 9:30.
مواعيد جلسة مزاد سعر الاقفال
وأشارت البورصة، إلي أن فترة مزاد سعر الاقفال ستكون الساعة 1:30ظهرا ولمدة 10دقائق، ومن المقرر أن يتم غلق جلسة المزاد بداية من الساعة 1.23ظهرا حتي الساعة 1.25 ظهرا.
أما فترة التعديل ستكون من الساعة التي أغلقت فيها جلسة المزاد حتي الساعة 1.25.
بينما جلسة التداول بسعر الإغلاق تكون من الساعة 1.25ظهرا حتي الساعة 1.30ظهرا.
وأوضحت البورصة، أن مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير تكون من الساعة 9.15صباحا حتي الساعة 9.30صباحا، علي أن يتم تسجيل الأوامر المقابلة الساعة 9.30 حتي الساعة 9.45صباحا.
وأكدت أن مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة تكون من الساعة 1:30ظهرا حتي الساعة 2ظهرا، لافتة أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة "سوق الأوامر خارج المقصورة" تكون يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 11.30صباحا حتي الساعة 12ظهرا من كل أسبوع.
وأوضحت البورصة المصرية، أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة "سوق الصفقات خارج المقصورة" من الساعة 9.30 صباحا حتي الساعة 11صباحا.
مواعيد عمل بنك مصر في رمضان 2022
كما قررت إدارة بنك مصر تغيير مواعيد البنك في شهر رمضان المبارك، علي أن تبدأ مواعيد العمل داخل البنك في التاسعة والنصف صباحا وتنتهي الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
يمتاز بنك مصر بكثرة فروعه وكثرة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات، لذا يعتبر أحد أبرز البنوك في مصر.
إعلان بنك مصر رمضان 2022 هذا واحتل إعلان بنك مصر، تفاعلا كبيرا من خلال عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين.
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