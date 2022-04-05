/690279/عبير-عصام-تعيين-تسعة-ملحقين-تجاريين-طاقة-نور-للصناعة-الوطنية-وزيادة-الصادرات

قالت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن تعيين تسعه من الملحقين والمفوضين التجاريين بالتمثيل التجاري المصري لعدة دول وفتح مكاتب جديدة، يعد بمثابة طاقة نور وأمل وحياة للصناعات المصرية وزيادة معدلات التصدير والترويج للمنتج المصري الذي يحارب ليصمد ويبقي وينافس في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.

دوت الخليج

وأضافت عبير عصام، أن التمثيل التجاري المصري الجناح الاقتصادي لمصر حيث بذل جهدا كبيرا في تذليل العقبات أمام نفاذ المنتج المصري والترويج له في مختلف الأسواق العالمية من خلال أدوات بسيطة جدا وكذلك المعارض والمؤتمرات ومع ذلك استطاع أن يساهم فاعلية في زيادة الصادرات المصرية بنجاح وثبات ومثابرة.

عبير عصام: تعيين تسعة ملحقين تجاريين طاقة نور للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات

وأشارت أن الوزير المفوض التجاري المصري يسعي أن تكون نتائج التبادل التجاري بين مصر والدول المتواجدة بها في أفضل النتائج سواء في التصدير أو الاستيراد.

وتابعت: برغم قلة عدد مكاتب التمثيل التجاري وغلق بعضها إلا أن المفوضين التجاريين بجهاز التمثيل التجاري المصري كان سفراء يشرفون مصر في كل المحافل فتجد معلوماتهم حاضرة وحلولهم ذكيه ويتعاملون مع المستثمرين بنفس العقلية ليحققوا لهم أفضل النتائج ليس لان هذا طبيعة عملهم فقط ولكن يضعون أنفسهم مكان المستثمر وكأنهم يديرون له الاستثمار بنجاح.

وأكدت أن تعيين ٥ من السيدات بمكاتب بالتمثيل التجاري المصري، خبر مبهج جداً والأهم على الساحة الاقتصادية في ظل الارتباك الذي يمر به العالم والرؤية الضبابية في شكل التبادل التجاري بين الدول، كما يعكس مدي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لدعم وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة، وكأن الجمهورية الجديدة تطل علينا لتضيف لسيدات مصر عدد أكبر في هذا المجال تحققن فيه سيدات مصر نجاح آخر.

وأضافت رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال، أن التعينات الجديدة بالتمثيل التجاري المصري تمثل هدية من الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للمستثمرين في آخر احتفالات شهر تكريم المرأة في شتي المجالات وهو شهر مارس.

وتابعت: كما أننا كمستثمرين لدينا تفاؤل كبير بمستقبل التبادل التجاري منذ تولي الوزير المفوض التجاري يحي الواثق بالله رئاسة الجهاز، واليوم نحلق بعدة مكاتب جديده في بلاد وأسواق تجارية هامة لمصر.

وأكدت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن المنتج المصري مازال لم يأخذ نصيبه من الخطط التسويقية والترويجية، معربة عن أملها أن يكون ملف تصدير العقار المصري هو أحد ملفات التمثيل التجاري في الفترة القادمة.