أوقفه الأهالي.. أمن الجيزة يضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة بفيصل

عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعدد من المواطنين يستوقفون سيارة ملاكى تحاول الفرار بأحد الشوارع بمنطقة الملك فيصل بالجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد محل الواقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، وعلى الفور تم الإنتقال لمحل الواقعة وتبين حدوث مصادمة بين سيارتين ومحاولة قائد إحدى السيارتين الفرار ، إلا أن الأهالى تمكنوا من استيقافه ومحاولة إنهاء الخلاف بالصلح والتراضى بين الطرفين.
وتبين أن قائد السيارة الذى حاول الفرار من محل الواقعة (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، ولا يحمل ثمة تراخيص للسيارة قيادته) وبالكشف عن السيارة قيادته تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهته أقر بسرقته للسيارة بأسلوب المغافلة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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