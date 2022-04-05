سفير مصر بكوبنهاجن يبحث مع الدانمارك تعزيز التعاون فى الطاقة النظيفة

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول أهم المشروعات التى تنفذها مصر فى هذا الإطار، والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر 2022.
كما تطرق الجانبان إلى ترتيبات زيارة الوزير الدانماركى المرتقبة للقاهرة خلال الشهر الجارى، ومذكرة التفاهم الأخيرة التى تم التوقيع عليها بين مجموعة ميرسك العالمية وكل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صندوق مصر السيادى، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية بنسبة صفر، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة فى اتجاه تحقيق التطلعات والطموحات المصرية لكى تصبح مركزا للطاقة النظيفة بالمنطقة ومحورا للنقل البحرى النظيف عبر قناة السويس.
وتناولت المناقشات أيضا، متابعة نتائج المائدة المستديرة بشأن البيئة والطاقة والتغير المناخى التى عقدت على هامش القمة الإفريقية الأوروبية ببروكسل يومى 17 و18 مارس الماضى تحت كل من الرئاسة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية والدانماركية ممثلة فى رئيسة الوزراء، وخصوصا فيما يتصل بأهمية الربط بين أفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات منها الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع طريق القاهرة - الخرطوم - جوبا - كمبالا، مع أهمية البناء على نتائج هذا الاجتماع فى تضييق الهوة بين القارتين الإفريقية والأوروبية فى مجال التغير المناخى.
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