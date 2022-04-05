وفد مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا يلتقى وزير الخارجية البولندى

جدة - نرمين السيد - التقى وزراء مجموعة الاتصال العربية وأحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، بوزير الخارجية البولندى زبيجنيو راو، اليوم الثلاثاء، وذلك فور وصولهم إلى العاصمة البولندية وارسو.





ومن المقرر أن يعقب هذا اللقاء، اجتماع مع وزير خارجية أوكرانيا بعد قليل. وكان وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقدوا أمس الإثنين، جلسة مشاورات فى موسكو، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بشأن الأزمة فى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩ ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية قد وصلوا، فى وقت سابق، إلى العاصمة الروسية موسكو، فى إطار زيارتهم الحالية سعيًا نحو المساهمة فى إيجاد حل دبلوماسى للأزمة فى أوكرانيا.

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