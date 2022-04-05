عاجل- السيسى يتلقى اتصالاً من فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه بالتهنئة لرئيس الوزراء المجرى بمناسبة فوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات التشريعية فى المجر، مؤكدًا أن الفوز يعكس ثقة الناخب المجرى فى رؤية وقدرة "أوربان" على الاستمرار فى قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.

كما أشاد الرئيس بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء المجرى عن شكره وتقديره إلى الرئيس على التهنئة، مؤكداً حرصه على تعزيز التواصل مع الرئيس لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وشدد على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، خصوصًا فى ظل الدور الذى تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وإفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز مسار العلاقات الثنائية المشتركة على جميع المستويات، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية فى المنطقة، فضلاً عن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.