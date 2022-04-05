البيئة: بروتوكول تعاون مع الإمارات لاستعادة طيور الحبارى والمحافظة عليها

جدة - نرمين السيد - شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة والصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأبحاث والأنشطة المشتركة؛ لاستعادة الطيور الحبارى والمحافظة عليها، وعلى أنواع رئيسية أخرى فى مصر.





قام بتوقيع البروتوكول الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور ماجد المنصورى العضو المنتدب للصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بالإمارات، بحضور مريم الكعبى سفيرة الإمارات لدى مصر، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن بروتوكول التعاون المشترك يهدف إلى تنفيذ أبحاث وأنشطة مشتركة لإستعادة الحبارى والمحافظة عليها وعلى الأنواع الرئيسية الأخرى المتفق عليها فى غربى مصر، إضافة إلى بحث إمكانية إقامة مشاريع تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور المستهدفة وذات مردود اقتصادى واجتماعى للمجتمعات المحلية فى المنطقة التى تتمركز حولها مشاريع المحافظة على تلك الأنواع، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، فضلا عن تبادل الخبرات ورفع القدرات الوطنية بجمهورية مصر العربية فى المجالات المتعلقة باستعادة وحماية الإدارة المستدامة الطيور الحبارى والأنواع الرئيسية التى يتم الاتفاق عليها.

وأوضحت أن المشروع الأساسى لبروتوكول التعاون هو إنشاء منطقة للمحافظة على الحبارى وأنواع رئيسية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين فى محافظة مطروح فى المنطقة أو المناطق التى تخصصها جهات الاختصاص بالدولة، وإعادة توطين وتعزيز الأعداد لحبارى شمال إفريقيا فى البرية، مع الحد من ضغوط الصيد على المجموعات البرية لحبارى شمال إفريقيا عن طريق إنشاء مناطق يمكن تخصيصها للصيد المستدام.

وأضافت أنه بموجب الاتفاقية يستمر عمل المشروع الأساسى مدة 10 سنوات قابلة للزيادة لمدة عام، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل كلجنة فنية مشتركة تكون مسئولة عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية وخطط المشروع على أن يتألف أعضاء اللجنة من ممثلين من كل طرف.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة الدكتور على أبوسنة، أن اتفاقية التعاون المشتركة تسعى إلى تعزيز العلاقات بين مصر والإمارات فى مجال الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الهدف من الاتفاقية خلق برنامج للتعاون فى الأبحاث والدراسات الخاصة باستعادة طائر الحبارى فى مصر، خصوصًا هذا النوع الذى يتكاثر فى شمال إفريقيا، موجهًا الشكر لإتاحة الفرصة للتعاون فى هذا المشروع، وأن يصبح باكورة تعاون فى مجالات أخرى لها علاقة بمجالات الحفاظ على البيئة بشكل عام.

وبدوره، ثمن العضو المنتدب للصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بالإمارات الدكتور ماجد المنصورى، التعاون المثمر بين الجانبين، مبديًا أمله فى تعاون أشمل وأكبر فيما يخص مجالات البيئة والمحميات والاستخدام المستدام لهذه الموارد.