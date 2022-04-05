محافظ القاهرة: توزيع 23 ألف كجم لحوم طازجة ضمن مشروع صكوك الإطعام

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم اليوم توزيع 23 ألف كجم لحوم طازجة من مشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2022 بالعاصمة والتى توزعها مديرية الأوقاف بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.





ويأتى ذلك ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية إذ تم توزيع اللحوم على عملاء تكافل وكرامة والأسر المسجلة بالتضامن الاجتماعى لضمان وصولها لمستحقيها. ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف ضمن مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية.

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