«الهجرة» تشارك «مصر الخير» فى تعبئة كراتين حملة إفطار صائم (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، فى تعبئة كراتين حملة "إفطار صائم" لمؤسسة مصر الخير، والتى أطلقتها المؤسسة للسنة العاشرة على التوالى، من أجل توزيع أكبر أسطول من المساعدات الغذائية على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية لتوفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك 2022.





وبحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء شارك عدد من الموظفين والعاملين بالوزارة، بتعبئة محتويات الكراتين التى سيتم توزيعها على الأسر المستحقة بمحافظات الجمهورية وذوى القدرات الخاصة والمسنين.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها وشكرها لمؤسسة مصر الخير لإعطاء الفرصة لوزارة الهجرة فى المشاركة بالحملات المجتمعية التى تطلقها المؤسسة فى العام الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، "عام المجتمع المدنى"، موضحة أن حملة "إفطار صائم" بمؤسسة مصر الخير من أهم الحملات المجتمعية خلال الشهر الكريم، مثمنة جهود المصريين فى الخارج والداخل وحرصهم على مساندة بعضهم البعض.

وأشارت إلى أنه قد سبق وأطلقنا مبادرة "فطارنا مع أهالينا" خلال شهر رمضان خلال السنوات الماضية بالتعاون مع "مصر الخير" أيضا والتى كانت تهدف إلى إعداد موائد رمضانية فى مختلف المحافظات المصرية من مساهمات الجاليات المصرية المقيمة بالخارج.

وأشادت وزيرة الهجرة بما وفرته مؤسسة مصر الخير هذا العام لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة باختيار ما يرغبون فى شرائه من سلع غذائية من خلال "كارت الخير" والذى يبلغ قيمته 200 جنيه يتم صرفه من جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، مشيدة أيضا بفكرة "سند العائلة" من مؤسسة مصر الخير، والذى يبلغ قيمته 1200 جنيه ويوفر جميع السلع الغذائية طوال شهر رمضان مما يلبى احتياجاتهم من السلع الأساسية.



ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن هناك الكثير من أوجه التعاون بين وزارة الهجرة و"مصر الخير"، وأن اليوم فى رمضان المبارك نشارك فى حملات مصر الخير، مؤكدة أن مصر أرض وشعب مبارك، وأن شهر رمضان له معزة خاصة فى كل البيوت والشوارع، ويأتى حاملا معه البهجة والسعادة، فكل عام والجميع بخير.

وقال محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة اهتمت هذا العام بخصوصية الأسر الأولى بالرعاية من خلال أحقيتها فى وفرة السلع الغذائية بمنازلهم خلال شهر رمضان الكريم، بشكل يحفظ لها الخصوصية والحرية فى اختيار ما يرغبوا فيه من سلع، وذلك من خلال "كرتونة رمضان" والتى تحتوى على مواد غذائية تزن 12 كيلوجراما من المواد الجافة.

وأوضح محمد عبد الرحمن، أن حملة "إفطار صائم" والتى يتم إطلاقها للعام العاشر على التوالى بمؤسسة مصر الخير، اهتمت بفكرة اختيار الأسرة ما تحتاجه، دون فرض سلع بعينها على الأسر الأولى بالرعاية، علما أنه تم تقديم 75 مليون خدمة للأسر الأولى بالرعاية على مدى 9 أعوام عمر حملة "إفطار صائم".

وأثنى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، على استقبال ومشاركة وزارة الهجرة فى تعبئة كراتين حملة إفطار صائم، مؤكدا أن وزارة الهجرة من أكبر الداعمين للمؤسسة فى جميع أنشطتها الخيرية، موجها الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على دعم الحملات المجتمعية والخيرية التى تطلقها المؤسسة على مدار العام.

تجدر الإشارة إلى أن محتويات كرتونة الخير من حملة إفطار صائم تشمل على التالى: "3 أكياس مكرونة وزن الكيس 1 كيلوجرام، و3 أكياس أرز وزن الكيس 1 كيلوجرام، و2 كيس سكر وزن الكيس 1 كيوجرام، و1 كيس شعرية، و1 كيس لسان عصفور، و1 كيس لوبية، و1 برطمان صلصة، و2 باكو شاى، و1 علبة بلح، وعلبة سمن صناعى".