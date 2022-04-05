انطلاق قافلة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا بأسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد إنه تم إطلاق قافلة مواد غذائية لتوزيع كراتين رمضان على القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولرؤية مصر 2030.





وقال سعد فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توزيع 30 طن لحوم و13 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، و5500 وجبة جاهزة إفطار وسحور يوميا على مدار شهر رمضان.

وأضاف أنه يتم أيضا توزيع كروت "العيلة وسند العيلة" لتوفير المواد الغذائية وملابس العيد للأسر بإجمالى تكلفة تصل إلى مليون جنيه من خلال مؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان، وجمعية رسالة ومؤسسة صناع الخير؛ تنفيذا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشاد سعد بما تنفذه مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على أرض المحافظة والوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتوفير الدعم ووصول المساعدات لمستحقيها وتقديم يد العون للأسر الاكثر احتياجا وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة مجدى نجيب أن مؤسسة مصر الخير بأسيوط تنظم حملة إفطار صائم بـ1000 وجبة إفطار و1500 وجبة سحور يوميا على مدار الشهر الكريم داخل 8 قرى مختلفة أكثر احتياجا بـ11 مركزا على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه تم توزيع كروت (سند العيلة) بإجمالى تكلفة 800 ألف جنيه و500 كارت لملابس العيد، منوها بأن مؤسسة صناع الخير ستقوم بتوزيع 1000 كرتونة بوزن 15 كجم للكرتونة على 5 مراكز على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا توزيع 25 جهاز عروسة (بوتاجاز وثلاجة وغسالة) للفتيات المقبلات على الزواج، و5 آلاف شنطة غذائية، و3 آلاف وجبة جاهزة للفطار مقدمة من جمعية رسالة، كما سيتم توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية و30 طن لحوم من جمعية الأورمان على المراكز والقرى المختلفة.