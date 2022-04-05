جامعة أسيوط: حريصون على تسخير كل الإمكانيات لتطوير الخدمات الطبية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال حرص إدارة الجامعة على تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية من أجل استمرار حركة تطوير الخدمات الطبية المقدمة بها ما يضمن لها تلبية الأعداد المتزايدة من المرضى المترددين عليها بمختلف الأقسام الطبية والذى يتجاوز عددهم 2 مليون مريض سنويا.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة تجهيز وحدة الغسيل الكلوى الجديدة رافقه فيها الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسى والدكتورة عفت عبد الهادى رئيس الوحدة والمهندسة عبير محمود مدير عام الشئون الهندسية. وقال رئيس الجامعة إن العمل يجرى لإنهاء تجهيز المقر الجديد لوحدة الغسيل الكلوى والذى تبلغ مساحته 1500 متر مربع وبطاقة استيعابية 75 سريرا مزودة بأحدث أجهزة الغسيل الكلوى ووحدة للعناية المركزة وبمساحات بينية تحافظ على الخصوصية بين المرضى ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية. وأشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن وحدة الغسيل الكلوى الجديدة تأتى امتدادا للوحدة القائمة على الغسيل الكلوى حاليا والتى تشهد إقبالا كثيفا من مرضى الغسيل يوميا ويتم العمل بها على فترات متناوبة طيلة اليوم.

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