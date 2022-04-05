/690271/القبض-على-تشكيل-عصابي-تخصص-فى-الإتجار-بالمواد-المخدرة-بالشروق

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة الشروق بإسم أحد الأشخاص وعُثر بداخلها على (7 خزينة بندقية آلية تحوى عدد من الطلقات - عدد 2 إسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر - ميزان حساس – كمية من الزيوت المستخدمة فى تنظيف الأسلحة - هاتف محمول - بطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص - توكيل من مالك السيارة لسالف الذكر).

دوت الخليج

القبض على تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالشروق

وحال قيام قائدها بمحاولة تغيير خط سيره عقب مشاهدته للقوات وأثناء ذلك إصطدمت بها سيارة نقل " فر قائدها هارباً بالسيارة أثناء الضبط " وتمكن مستقلى السيارة المضبوطة من الفرار عقب تخليهم عن السيارة، ومن خلال تكثيف التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد المتهمين الهاربين و تبين أنهم 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية،و مقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم ، وعُثر بحوزة أحدهما على (كمية من مخدرى الايس والحشيش - ميزان حساس).

بمواجهتهما بالتحريات أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأضافا بأن الذخيرة و الخزائن المعثور عليهم داخل السيارة السابق ضبطها خاصين بالمتهم الهارب.

يذكر أن جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة ، أسفرت عن ضبط عدد (6365) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6346) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (19) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، إضافة لتحرير (534) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (133) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (713) أرجيلة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .