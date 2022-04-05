/690269/سحب-أكثر-من-8آلاف-صندوق-شيكولاته-بالحشيش-من-الأسواق-وإحالتها-للمعامل
شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على مدار الساعات الماضية، بشأن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا حول وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، حيث قام الجهاز بسحب كميات كبيرة من الشوكولاتة المتداولة فى الأسواق لتحليلها، والتأكد من صحة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا.
دوت الخليج
حماية المستهلك يسحب 8000 صندوق شيكولاتة تحتوي على مخدر الحشيش
وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم سحب عينات من الشوكولاتة بالأسواق والتحفظ على أكثر من 7500 صندوق شيكولاته وسيتم إرسالها الى المعامل المختصة بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، وذلك فى إطار حرص الجهاز على عدم تداول أى منتجات غذائية فى الأسواق غير مطابقة للمواصفات أو تسبب ضررا للمستهلك.
وكان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، أوضح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيع أحد منتجات الشيكولاته في الأسواق والمولات ومحطات البنزين، تحتوي مكوناتها على نسبة كبيرة من مخدر الخشخاش،مشيرا أنه هذا الأمر يتسبب فى مشاكل عديدة للموظفين.
وتابع نصار ” أنه منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة ، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الأفيون ، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلي الفصل من الوظيفة علي الرغم من أنهم لايدخنون حتي السجائر”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحب أكثر من 8آلاف صندوق شيكولاته بالحشيش من الأسواق ..وإحالتها للمعامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.