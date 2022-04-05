/690266/سيدات-طائرة-الأهلي-يواجه-الصيد-في-ثاني-مواجهات-نهائي-كأس-مصر

يدخل الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، ضد نظيره الصيد، في المباراة الثانية، التي تجمع الفريقين بنهائي بطولة كأس مصر، والتي تقام بنظام best of 3.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويسعى فريق سيدات طائرة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين لتحقيق اللقب الأول هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن حقق فريق سيدات طائرة الأهلي الفوز أمس في المباراة الأولى على فريق الصيد بنتيجة 3-0 في نهائي كأس مصر.

نتيجة مباراة النادي الأهلي و المريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.