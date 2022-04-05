برلماني: كيروش أخفق فى قيادة المنتخب..وحان الوقت أن نعطي الفرصة لأبناء مصر

/690265/برلماني-كيروش-أخفق-فى-قيادة-المنتخبوحان-الوقت-أن-نعطي-الفرصة-لأبناء-مصر

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن المنتخب الوطني تحت فشل في الفوز بأي بطولة بداية من كأس العرب مرورا ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وآخرها فشله فى التأهل كأس العالم قطر 2022، مستنكرا من قرار إتحاد كرة القدم المصري، لتجديد عقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، لمدة 4 أعوام قادمة تنتهي عام 2026، بالرغم من فشله المتتالي فى الفوز بالبطولات القارية والدولية.

دوت الخليج

تعليق النائب ذكى عباس بشأن تجديد عقد البرتغالي كارلوس كيروش

وأوضح عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة مقدم منه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن البرتغالي كارلوس كيروش استلم مهمة تدريب منتخب مصر في شهر سبتمبر عام 2021، وطوال مسيرته مع المنتخب الوطني، لم يحقق أي انجازات.

وتابع النائب زكي عباس، قائلا: "بعد كل هذه الخسارات ، نفاجئ بأن اتحاد الكرة يرغب في التجديد للمدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون حتي عام 2026، براتب شهري يتجاوز 2 مليون دولار، بالرغم من وجود الكثير من المدربين الوطنيين ومنهم أسماء بارزة تصلح لتتولى مهمة قيادة منتخبنا الوطني، حتى يعود إلى سابق عهده في حصد البطولات".

وتساءل عضو مجلس النواب فى طلبه، عن الدور الذي يقوم به المدير الفني للإتحاد البرتغالي فينجادا، قائلًا:" لا نعرف دوره على وجه التحديد؟، والمهمة المنوط له بها؟، ويتقاضى على أساسها راتبا من خزينة الاتحاد المصري بالدولار.

وقال زكي عباس : "حان الوقت أن نعطي الفرصة لقيادة منتخبنا الوطني لأبناء مصر ممن لهم تاريخ مشرف مع البطولات".