/690264/برلمانية-توجيهات-الرئيس-خطوة-جيدة-لدعم-المواطنين-وتوفير-حياة-كريمة

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي الهامة للحكومة، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الهامة، وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة والمخفضة، وإتاحتها بمختلف المنافذ الحكومية والتموينية، مؤكدة أن الرئيس حريص على توفير السلع التي يحتاجها المواطنين، والتشديد على السياسة الواضحة بالانحياز للمواطن المصري ودعمه بكل قوة وتوفير حياة كريمة لهم.

دوت الخليج

توجيهات الرئيس خطوة جيدة لدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة

وأوضحت عليش، في بيان لها، أن الدولة عازمة على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، مثلما حدث في جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة بتوجيهات الرئيس تبذل جهد كبير في معالجة الأوضاع وتقديم كافة الدعم للمواطنين للخروج من تلك الأزمة في أسرع وقت.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة قد نال اهتماما كبيرا كالعادة من الرئيس، حيث وجه بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة فى الخدمات الطبية ، لافتة إلى أنها قرارات وتوجيهات هامة جدا فمعهد ناصر بمثابة صرح طبي هام يخدم الملايين من المصريين ويعالج الأمراض الصعبة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يتابع الوضع الصحي بشكل مستمر وسعيه إلى تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ولفتت النائبة إلى أن توجيهات الرئيس فيما تتعلق بالسياحة هامة للغاية، وجاءت في التوقيت المناسب ، موضحة أن الرئيس السيسي يدرك جيدا أهمية السياحة كمصدر هام للدخل القومي وركيزة هامة للاقتصاد المصري ، لذا وجه بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة فى مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، فضلا عن ضرورة ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة، مما سيعود بالنفع على الدولة والعاملين بالقطاع السياحي.