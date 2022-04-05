/690263/أمين-عام-اتحاد-الغرف-التجارية-السلع-الأساسية-متوفرة-بكميات-كبيرة-والأسعار-مستقرة-فى-الأسواق-المصرية

اشاد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بجهود الدولة المصرية وجميع الجهات و الوزارات المعنية لتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، مؤكدا على أن أزمة التضخم العالمية لم تؤثر على الدولة المصرية.

دوت الخليج

نجاح الدولة المصرية فى التصدى للأزمات العالمية وتوفير السلع الأساسية للمواطنيين

وأكد الدكتورعلاء عز، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، على أن نجاح الدولة المصرية فى التصدى للأزمات العالمية المتتالية يرجع إلى توجيهات الرئيس السيسى منذ بداية جائحة كورونا بشأن زيادة السعات التخزينية لكافة السلع الأساسية والاستراتيجية ، بالأضافة إلى التوجيهات التى تم توجيها للبنوك بزيادة الأئتمان للشركات الصناعية المصنعة للمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية من أجل زيادة رصيدهم من المواد الخام.

وأوضح أنه تم عرض موقف السلع الأساسية وكميتها فى الأسواق والأسعار ضمن الاجتماع الذى عقده دولة رئيس الوزراء أمس الاثنين لمتابعة موقف السلع، مؤكدا على أن اسعار السلع الأساسية مستقرة فى الأسواق المصرية من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التى تم إطلاقتها الدولة منذ 15 مارس الماضى وتوجد وافرة كبيرة وكافية فى كميات السلع الأساسية.

وتابع أن دولة رئيس الوزار مصطفى مدبولى سوف يعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا مع محافظ البنك المركزى للوصول إلى الاليات التى تضمن أن يستمر رصيد السلع الأساسية و مستلزمات الانتاج فى الأطار الأمن، مؤكدا على أن الدولة فى أمان ونجحت فى توفير السلع الاساسية للمواطنين فى ظل وجود دول عديدة كبرى ونامية لديها مشاكل فى سلاسل الأمداد وفى توفير السلع الأساسية للمواطنيها.

جهود الدولة المصرية فى إطار شراكاتها مع القطاع الخاص

وأكد الدكتورعلاء عز على وجود تحاور وتنسيق متواصل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى اطار شراكة الدولة مع القطاع الخاص، قائلا ما تسعى اليه الدولة فى اطار شراكاتها مع القطاع الخاص هو ضمان اتاحة السلع الأساسية فى كافة ربوع الدولة المصرية وتوفير تلك السلع من موردين وماركات مختلفة لتحقيق المنافسة وضبط الأسعار، مضيفا أن من حق المواطن أن يعرف ماهو السعر المتوافر لكل مجموعة سلعية من السلع الاساسية

وأكد على أهمية جهاز حماية المنفسة وجهاز حماية المستهلك التى قامت الدولة المصرية بأنشائهم، وذلك لأهمية دورهم فى ضمان توازن أليات السوق الحر.