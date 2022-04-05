في وضع حرج.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

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يتساءل الكثير من الجمهور مؤخرًا عن حالة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي أصيب قبل أسابيع بغيبوبة وفقد الوعي عقب إصابته بكسر في الحوض.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

حالة عبد الرحمن أبو زهرة

كشف الفنان حسام داغر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة لافتًا إلى أن حالته حرجة، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حسام داغر عبر صفحته: “في الأيام المفترجة دي، برجاء الدعاء للأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، في صلاوتكم ودعائكم، حالته حرجة والدعاء بيغير الأقدار”.

وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تدعو للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بالشفاء العاجل.

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

ومن جانبها سحر عبد الرحمن أبو زهرة كانت قد كشفت في تصريح خاص لـ دوت الخليج قبل أيام، تطورات حالة والدها الصحية، موضحة أنه فاق من الغيبوبة.

وقالت ابنة عبد الرحمن أبو زهرة: “الحمدلله حالته الصحية في تحسن، ولكن الأطباء يتابعون تطورات الحالة الصحية له داخل العناية المركزة”، مطالبة الجمهور ومحبي والدها بالدعاء له.

ابن عبد الرحمن أبو زهرة

أما الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير قال في مداخلة تلفزيونية له: "الحالة غير مطمئنة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ومافيش أى تحسن.. أخد بعض المحاليل لما راح المستشفى، وبدأ يتجاوب معانا واتكلمنا كلام بسيط”.

وأضاف في كلامه مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة القناة الأولى الفضائية: “ولكن حاليا الحالة فى تدهور وربنا يشفيه، والموضوع مش واضح خالص من الحالة من الدكاترة.. ولما نروح أنا وشقيقتى بنتكلم معاه، أقصى حاجة يهز رأسه لما نتكلم معاه".

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ومن جانبها مي ابنه الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة طالبت متابعيها بالدعاء له بعد مروره بحالة صحية حرجة خلال الفترة الجارية، ونشرت صورة تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها: “ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة ولكل اللي بيحبوك أدعو لبابا”.