دور رقابى متواصل لـ نواب البرلمان بخامس أيام شهر رمضان..تساؤلات موسعة حول أزمة شيكولاتة الحشيش  ورفض موسع لتجديد عقد كيروش فى تدريب المنتخب  

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كيروش أخفق فى قيادة المنتخب..وحان الوقت أن نعطي الفرصة لأبناء مصر

السياحة المحلية الحصان الأسود للقطاع خلال الأزمات .. والأسواق البديلة ضرورة

خطة الحكومة للتوسع في جذب استثمارات خارجية بقطاع الاتصالات

شهدت أروقة مجلسى النواب والشيوخ، مواصلة من الأعضاء بخامس أيام رمضان لدورهم الرقابى بجانب انتشارهم بدوائهم بمختلف المحافظات حيث القيام بدورهم المجتمعى مع المواطنين وخاصة فى ضوء إرتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة .

دوت الخليج

تحركات الأعضاء الرقابية جاءت فى مواجهة ما تردد بشأن وجود مخدر " الحشيش" في أنواع معينة من الشوكولاتة المستوردة في الأسواق المصرية،وأيضا اتجاه اتحاد كرة القدم المصري إلى تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش لمدة 4 أعوام قادمة تنتهي عام 2026،بجانب خطة الحكومة للتوسع في جذب الاستثمارات الخارجية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أزمة شيكولاتة الحشيش تصل البرلمان ..ونائبة تؤكد:حلوى الأطفال تُستخرج من دهن جلد الخنازير

النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود مخدر " الحشيش" في أنواع معينة من الشوكولاتة المستوردة في الأسواق المصرية.

وقالت "عبدالحميد"، في طلبها، أن هناك تحذيرات من وجود أنواع معينة من الشوكولاتة المنتشرة في الأسواق في مصر، يوجد بها نسبة معينة من مخدر الحشيش، وهي تُباع وفي متناول الجميع دون أن ينتبه لها أحد أنها مصنعة من مادة الخشخاش، وهو أمر شديد الخطورة أولًا على صحة المواطنين الذي يتناولها دون علم بمكوناتها الأساسية ثانيًا؛ أن هذا الأمر قد يتسبب في متاعب صحية لصاحبه قد تصل به إلى أن يصبح مُدمنًا نتيجة تناوله لهذه المادة المخدرة التي تدخل في تصنيع الشوكولاتة، دون أن يشعر.

وطالبت "نائبة البرلمان"، الجهات المعنية في وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق والوقوف حول طبيعة المواد التي تُصنع منها المنتجات المستوردة التي تدخل بلدنا، لاسيما أن هناك أطعمة ومواد غذائية يُصرح لها في بعض الدول المنشأة أو المصدرة لها استخدام مواد محظور تناولها في مصر، لافتة إلى استخدام مادة "الجيلاتين" التي تُستخدم في صناعة الحلوى للأطفال تُستخرج من دهن جلد الخنازير ، وهو أمر مرفوض في المجتمع العربي لكن مسموح به في المجتمع الغربي.

كيروش أخفق فى قيادة المنتخب..وحان الوقت أن نعطي الفرصة لأبناء مصر

رياضيا ..انتقد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، اتجاه اتحاد كرة القدم المصري إلى تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش لمدة 4 أعوام قادمة تنتهي عام 2026، في ظل إخفاقاته المتتالية والتي كان آخرها ضياع حلم التأهل لكأس العالم وأوضح في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، أن البرتغالي كارلوس كيروش استلم مهمة تدريب منتخب مصر في شهر سبتمبر عام 2021، وطوال مسيرته مع المنتخب الوطني، فشلنا في تحقيق أي بطولة بدايةً من كأس العرب مرورًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية وصولًا إلى فشله في تأهل المنتخب تحت قيادته إلى المونديال".

وأضاف عباس قائلًا: "أمام هذه الإخفاقات، نفاجئ بأن اتحاد الكرة يرغب في التجديد له وجهازه المعاون إلى عام 2026، مقابل راتب شهري يتجاوز اثنين مليون دولار، على الرغم من وجود الكثير من المدربين الوطنيين والأسماء البارزة التي تصلح أن تتولى مهمة قيادة منتخبنا الوطني، حتى يعود إلى سابق عهده في حصد البطولات" وتساءل زكي عباس، عن الدور الذي يقوم به المدير الفني للاتحاد البرتغالي فينجادا، قائلًا:" لا نعرف دوره على وجه التحديد؟، والمهمة المنوط له بها؟، ويتقاضى على أساسها راتبًا من خزينة الاتحاد المصري بالدولار.

النائبة سحر طلعت مصطفى : السياحة المحلية الحصان الأسود للقطاع خلال الأزمات .. والأسواق البديلة ضرورة

سياحيا ...قالت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو لجنة السياحة بمجلس النواب إن سياحة المصريين وقضاء العطلات في الفنادق المصرية وزيارة المزارات الآثرية يعد حصانا أسودا للقطاع ، ما يتطلب وضع استراتيجية بالتعاون بين وزارات السياحة والطيران والبيئة والتعليم العالي والتربية والتعليم لتنمية ثقافة الرحلات بين المصريين.

وأضافت إن قبل أزمة كورونا كان المصريين ينفقون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا على الرحلات السياحية خارج مصر ، فى ظروف اقتصادية صعبة مر بها الاقتصاد المصرى وقالت "وجود شركات سياحية قادرة على الوصول إلى المصريين في الشركات والمصانع بدل من خروجهم فى رحلات إلى اليونان أو أندونيسيا أو غيرها من البلدان يرفع من الاشغالات بالفنادق المصرية ويرفع من جانب آخر حصيلة الدولة من الضرائب" ورحبت سحر طلعت بقرار مجلس الوزراء بمد برنامج التحفيز للطيران العارض حتى نهاية أكتوبر المقبل قائلة "مصر بلد سياحي 99% من حركته الوافدة تأتى عبر الطيران وتحفيز شركات الطيران العارض أصبح ضرورة خاصة في الأزمات ".

وذكرت أن السياحة المصرية خلال العقد الأخير اجتازت العديد من الصعاب ما أوجد لديها خبرة كبيرة على تجاوز كل الصعاب اللاحقة خاصة الاوكرانية الروسية . ودعت إلى ضرورة تكثيف الترويج فى الأسواق التقليدية في أوروبا الغربية وألمانيا وكذلك في البلدان العربية خاصة دول الخليج العربى . وأضافت أن أسواق دول جنوب أسيا وشرقها وكذلك أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتنينة متعطشة لزيارة المزارات الآثرية المصرية خاصة فى جنوب مصر.

وأوضحت أن الفعاليات الأخيرة التى نفذتها الحكومة نهاية العام الماضى من نقل المومياوات إلى متحف الحضارة بالقاهرة وكذلك ترميم وإعادة افتتاح طريق الكباش ساعد على رواج الاشغالات في فنادق الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي الحالي.

النائب حسانين توفيق يتقدم بطلب مناقشة بشأن خطة الحكومة للتوسع في جذب استثمارات خارجية بقطاع الاتصالات

تكنولوجيا ...تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، بشأن خطة الحكومة للتوسع في جذب الاستثمارات الخارجية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال توفيق في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر يحظى حاليا باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتباره من أهم القطاعات التى تساعد في التطور التكنولوجى وتعد من أهم مجالات العمل حاليا وفي المستقبل.

وأضاف أن الدولة قامت بدعم البنية التحتية بقطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية بشكل جيد، حتى يتم استغلال تلك البنية التحتية الجيدة في تحقيق الأهداف المطلوبة من ذلك القطاع وفي مقدمتها تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه بالإضافة للبنية التحتية، قامت الدولة أيضا ببنية تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات في مصر ومنها قطاع الاتصالات، حيث تصمنت حوافز كبيرة للمستثمرين تشجعهم على الاستثمار في مصر.

وأضاف النائب حسانين توفيق أن الدولة قامت بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وكذلك استحداث كليات ومعاهد للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات الحالية وتطوير نظام الدراسة ليصل إلى مرحلة الدراسات العليا بهذا القطاع، وذلك لتوفير العمالة الماهرة والمدربة والمتخصصة في ذلك القطاع، مشيرا إلى أهمية ذلك الأمر في ظل المنافسة القوية التى يشهدها العالم في هذا القطاع.

وطالب توفيق بدراسة ومناقشة خطة الحكومة للتوسع في جذب الاستثمارات الخارجية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل تلك المقومات التى تمتلكها مصر في هذا المجال.