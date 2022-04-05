القومى للمرأة بالشرقية يواصل استكمال دورات التثقيف المالى لتمكين السيدات إقتصادياً

في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية قام فرع المجلس القومي للمرأة باستكمال تنفيذ اليوم الثانى من سلسله دورات التثقيف المالى لعدد من الدورات التدريبيه من سلسله تدريبات التثقيف المالى لتمكين سيدات قري المبادرة اقتصادياً والتى بدأت فى الفترة من ٣ ابريل حتى ٧ أبريل ٢٠٢٢ الجارى تحت إشراف د. عايدة عطيه مقررة الفرع بمتابعه وتنسيق الاستاذة جيهان مراد منسق الامانه العامه للمجلس حيث نفذ فرع المجلس عدد. ٦ دورات بالتوازى فى عدد ٦ قرى وذلك بقرى القريه ٣ بحر البقر و قرية المناجاة الصغرى وقرية بشارة الطحاوى وقرية سماكين الغرب وقرية الجماليه وقرية الاخيوة وجزيرة سعودى

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