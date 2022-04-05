1473 إجمالى المحاضر للمخالفين بالأسواق خلال شهر مارس بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أنه لا تهاون مع كل أشكال الغش والمغالاة فى الأسعار، وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين أو محاولة استغلالهم.





وقال الشريف فى تصريح، اليوم الثلاثاء، إنه تم التنسيق مع مديرية التموين للاستمرار فى الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأى شكل من الأشكال، كما تم التشديد على توفير كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن إجمالى المحاضر التى تم تحريرها للمخالفين بالأسواق والمخابز البلدية، خلال شهر مارس الماضى بلغت 1473 محضرا، مشيرا إلى أن مديرية التموين وجميع الأجهزة الرقابية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على مستوى أحياء المحافظة لضبط أى مخالفات تموينية.

وأكد الاستمرار فى توفير كل السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع جميع الفئات.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محمد سعد الله أحمد، إلى أن المديرية شنت خلال الشهر الماضى العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أى مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين، لافتا إلى أن إجمالى المحاضر التى تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغت 813 محضرا من بينها 301 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، و80 محضرا للمخابز المخالفة للمواصفات، بالإضافة إلى 137 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و67 محضر توقف بدون إذن مسبق، و18 محضرا للبيع بأزيد من الأسعار المقررة.

وعن الحملات الرقابية على الأسواق والمحال، أوضح سعد الله أن إجمالى المحاضر التى تم تحريرها ضد الأسواق خلال الشهر الماضى قد بلغت 660 محضرا، من بينها 288 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، و12 محضرا للمحال التى تبيع للمواطنين بأسعار زائدة، بالإضافة إلى 32 محضرا لوجود سلع مجهولة المصدر، ومحضرين لاستخدام الأوراق المطبوعة فى التغليف، و3 محاضر لبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تحرير 21 محضرا لمحال غير مرخصة.