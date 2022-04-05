هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟.. الإفتاء ترد

جدة - نرمين السيد - ورد إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه: "هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟".



جدة - نرمين السيد - ورد إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه: "هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟". وأوضحت دار الإفتاء، أن استخدام المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد فى نهار رمضان لا يبطل الصيام، إذ لا تدخل هذه الأشياء إلى الجوف من منفذ معتاد.

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