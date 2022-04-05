السبكى: متابعة منزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - وأكد السبكى حرص الهيئة على توفير كل الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة والمتابعة الطبية الدورية لهم، لتجنب مضاعفات المرض وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الأسبوعى، الذى ترأسه الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، وبحضور نائب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذى للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة بمقر الهيئة، ومن خلال الفيديو كونفرانس بمدراء أفرع الهيئة بالمحافظات الثلاث، وذلك بهدف مراجعة كل التكليفات الخاصة بمدراء الإدارات المركزية والعامة للهيئة، ومدراء الأفرع ومراجعة السياسات فيما يتعلق بالخطط المستقبلية.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، جميع قيادات الهيئة ومدراء الأفرع الثلاث بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية لتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وللاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، منوها إلى اعتماد المجلس التنفيذى جداول تشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال شهر رمضان، ومشددا على تكثيف المرور الميدانى على كافة المنشآت خلال هذا الشهر المبارك.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة عاجلة تختص بتقييم أداء المدراء الإداريين والطبيين للمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، وقياس مؤشرات أداء العمل ونجاحه، وذلك لضمان توفير خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالية مطابقة للمعايير العالمية للمواطنين داخل المستشفيات التابعة للهيئة.

وكلف الدكتور أحمد السبكى، مدراء الأفرع للهيئة بالمحافظات الثلاث، بتعيين مساعدين لشئون التدريب لمدراء المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات، والبالغ عددها 17 مستشفى، وذلك ليتولى شئون التدريب الطبى وغير الطبى للعاملين، مشددا على الاهتمام بعمليات التدريب لكافة القوى البشرية العاملة بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، مما يضمن استدامة الارتقاء بالعنصر البشرى كأثمن مورد لدى الهيئة ويضمن استثماره توفير خدمات ورعاية صحية آمنة للمواطنين.

ووجه السبكى، بزيادة الطاقة الاستيعابية من ماكينات الغسيل الكلوى بقسم الغسيل الكلوى بمستشفى حورس التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر إلى 25 ماكينة غسيل كلوى، وذلك لاستيعاب عدد مرضى الفشل الكلوى من المترددين على المستشفى لإجراء عمليات الغسيل، والبالغ عددهم 200 مريض غسيل كلوى، مشددا على توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لهم، إلى جانب توفير وسائل لنقل المرضى بعد إجراء الغسيل الكلوى.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتكليف أحد المكاتب الاستشارية الهندسية لمعاينة المبنى القديم لوحدة الغسيل الكلوى بمدينة أرمنت، وتطويره ليصبح مركز غسيل كلوى متميز يعمل بأعلى معايير الجودة العالمية، كما وافق على استكمال التجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بقيمة 77 مليون جنيه، لإتاحة مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمرضى داخل المنشآت وبأعلى جودة.

وأكد السبكى، أهمية التدريب وفعاليته وتأثيره على ضبط جودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وبما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على شقى التدريب بنوعيه العام وذلك لكل العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات للتوعية باستراتيجية وأقسام عمل الهيئة، وكذلك التدريب المستدام الخاص حسب الفئة النوعية التى يتم تدريبها بمجال تخصصها أو عملها، موجها مدراء إدارات التدريب بالهيئة بالعمل على تحديد الفئات المستهدفة وتصنيفهم والوقوف على معدلات الاحتياجات من التدريب ومعدلات التدفق من مختلف التخصصات الطبية، لاستكمال التدريبات اللازمة للعاملين ولاستمرارية رفع كفائتهم وتنمية قدراتهم على العمل وفق أحدث المعايير المحددة لهم.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى إن ضبط الأداء التشغيلى بأكفأ نظم التشغيل، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية مع جودة مخرجات العمل، وذلك بما يضمن الأداء المتميز ووفقا لمقتضيات المرحلة الحالية، وذلك بما يراعى حقوق العاملين ويضمن زيادة الإنتاجية وجودة مخرجات العمل، والوصول إلى تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمة.

ووجه السبكى، مدير التشغيل بالإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة بتوحيد مواعيد صرف الاستحقاقات المالية، وذلك بما يراعى ضبط صرف الماليات لكل الفئات من استشاريين وأخصائيين، مشددا على تحديد احتياجات القوى البشرية بكل الفروع، ومن جميع التخصصات الطبية وخاصة التخصصات النادرة منها، مشيرا إلى ضرورة تعزيز كل أفرع الهيئة بمتدربى الزمالة، وذلك بما يضمن استدامة تقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية.