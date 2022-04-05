تأجيل العملية للمرة الثالثة.. تطورات الحالة الصحية لـ سمير صبري (خاص)

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دوت الخليج يكشف تطورات حالة سمير صبري

حالة سمير صبري

أكد مصدر خاص لـ دوت الخليج تأجيل عملية القلب المقرر أن يخضع لها الفنان سمير صبري خلال الفترة الحالية، كما أن حالته الصحية مستقرة حاليًا.

ومن جانبها عنايات صبري شقيقة الفنان سمير صبري قالت في تصريحات صحفية لها إنه لايزال في المستشفى يتلقى العلاج تمهيدًا للعملية الجراحية الدقيقة المقرر أن يجريها في القلب.

تطورات الحالة الصحية لـ سمير صبري

ويشار أن تأجيل العملية الجراحية للمرة الثالثة يأتي بسبب حالته الصحية التي لا تتحمل إجراء مثل هذه العملية في الوقت الجاري رغم استقرار حالته. ويخضع الفنان الكبير سمير صبري للعلاج وإجراء التحاليل والفحوصات داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وفيما يخص الفوازير التي تذاع بصوته حاليا عبر إحدى محطات الإذاعة تم تسجيلها في شهر ديسمبر الماضي.

فوازير سمير صبري

وأضافت شقيقة الفنان سمير صبري في تصريحاتها أن شقيقها لم يسجل أي أعمال فنية من داخل المستشفى ونفت أيضًا إجرائه أي حوارات صحفية خلال فترة مرضه. يذكر أن آخر أعمال الفنان سمير صبري كانت مشاركته في بطولة فيلم “2 طلعت حرب” الذي شهد عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وضم العمل في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم محمود قابيل، أحمد وفيق، ميدو عادل وشريف دسوقى وسهر الصايغ، ميار الغيطي، وأحمد مجدى، وشريف حلمي وفريال كمال.

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والفيلم كان من تأليف هانزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد على، وتدور أحداث “طلعت حرب 2” حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية، وكان الفنان الكبير سمير صبري طمأن جمهوره ومحبيه على صحته من خلال تسجيل صوتي بإحدى البرامج الإذاعية.

وقال سمير صبري في التسجيل: “الحمد لله أنا بصحة جيدة ولكنني ما زلت في المستشفى، والحالة الصحية أفضل وفي تقدم كبير”.