/690250/ولاء-التمامي-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-أزمة-شيكولاته-الحشيش

تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة سلامة الغذاء وكافة الأجهزة الرقابية، بشأن وجود نوع من الشيكولاتة يدخل ضمن مكوناته الخشخاش ومشتقاته .

دوت الخليج

أزمة شيكولاته الحشيش فى مجلس النواب

وأوضحت عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منها، تفاجئ بعض المواطنين الذين لا يتعاطون أنواع من المخدرات بعد اجرائهم للتحاليل، بوجود نسبة من المخدرات في جسمهم، لافتة إلى أنه يوجد منهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات بشكل مفاجئ، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية، تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يتعاطون اى نوع من أنواع المخدرات، مضيفة” إذا كان هذا الأمر مباح في بعض الدول الأجنبيةإلا انه مجرم في مصر”.

وطالبت عضو مجلس النواب، بسرعة التدخل من كافة الأجهزة التي تراقب سلامة الغذاء وشن حملات للتأكد من خلو الأسواق من تلك الشيكولاتة التي تضر بالمواطنين وتعرض بعض الموظفين للفصل.

وكان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، أوضح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيع أحد منتجات الشيكولاته في الأسواق والمولات ومحطات البنزين، تحتوي مكوناتها على نسبة كبيرة من مخدر الخشخاش،مشيرا أنه هذا الأمر يتسبب فى مشاكل عديدة للموظفين.

وتابع نصار ” أنه منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة ، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الأفيون ، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلي الفصل من الوظيفة علي الرغم من أنهم لايدخنون حتي السجائر”.