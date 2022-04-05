/690245/النائبة-سحر-طلعت-مصطفى--السياحة-المحلية-الحصان-الأسود-للقطاع-خلال-الأزمات--والأسواق-البديلة-ضرورة

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو لجنة السياحة بمجلس النواب إن سياحة المصريين وقضاء العطلات في الفنادق المصرية وزيارة المزارات الآثرية يعد حصانا أسودا للقطاع ، ما يتطلب وضع استراتيجية بالتعاون بين وزارات السياحة والطيران والبيئة والتعليم العالي والتربية والتعليم لتنمية ثقافة الرحلات بين المصريين.

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وأضافت إن قبل أزمة كورونا كان المصريين ينفقون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا على الرحلات السياحية خارج مصر ، فى ظروف اقتصادية صعبة مر بها الاقتصاد المصرى وقالت "وجود شركات سياحية قادرة على الوصول إلى المصريين في الشركات والمصانع بدل من خروجهم فى رحلات إلى اليونان أو أندونيسيا أو غيرها من البلدان يرفع من الاشغالات بالفنادق المصرية ويرفع من جانب آخر حصيلة الدولة من الضرائب" ورحبت سحر طلعت بقرار مجلس الوزراء بمد برنامج التحفيز للطيران العارض حتى نهاية أكتوبر المقبل قائلة "مصر بلد سياحي 99% من حركته الوافدة تأتى عبر الطيران وتحفيز شركات الطيران العارض أصبح ضرورة خاصة في الأزمات ".

وذكرت أن السياحة المصرية خلال العقد الأخير اجتازت العديد من الصعاب ما أوجد لديها خبرة كبيرة على تجاوز كل الصعاب اللاحقة خاصة الاوكرانية الروسية .

ودعت إلى ضرورة تكثيف الترويج فى الأسواق التقليدية في أوروبا الغربية وألمانيا وكذلك في البلدان العربية خاصة دول الخليج العربى .

النائبة سحر طلعت مصطفى : السياحة المحلية الحصان الأسود للقطاع خلال الأزمات .. والأسواق البديلة ضرورة

وأضافت أن أسواق دول جنوب أسيا وشرقها وكذلك أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتنينة متعطشة لزيارة المزارات الآثرية المصرية خاصة فى جنوب مصر.

وأوضحت أن الفعاليات الأخيرة التى نفذتها الحكومة نهاية العام الماضى من نقل المومياوات إلى متحف الحضارة بالقاهرة وكذلك ترميم وإعادة افتتاح طريق الكباش ساعد على رواج الاشغالات في فنادق الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي الحالي.