أشرف صبحي يناقش الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات«لوادا»

/690244/أشرف-صبحي-يناقش-الترتيبات-النهائية-لاستضافة-مصر-لاجتماعات-الوكالة-الدولية-لمكافحة-المنشطاتلوادا

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع اللجنة المنظمة لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، برئاسة الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات الوكالة في مايو المقبل، والتي يتم استضافتها لأول مرة بمصر والثانية بالقارة الإفريقية.

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات«لوادا»

دوت الخليج

تطرق اللقاء استعراض متطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمتضمنة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتجهيزات اللوجستية والترتيبات المتعلقة باستضافة فعاليات المكتب التنفيذي واجتماع مجلس الإدارة، بالاضافة الي الحديث عن أماكن الاقامة التي سيتم توفيرها للمشاركين بالاجتماعات.

أكد وزير الشباب والرياضة الحرص علي دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ونشر التوعية بمخاطر المنشطات علي الرياضيين، مشدداً على ضرورة توفير كافة الإمكانات لإنجاح الحدث وخروجة بالشكل اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية، في استضافة مختلف الأحداث والبطولات الدولية، في ضوء ما تتمتع به مصر من ثقة الاتحادات الرياضية بقدرة مصر التنظيمية.

يذكر أن الرئيس السيسي، وجه خلال اجتماعه مع الحكومة لمتابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، بتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينةً طبيةً متكاملةً، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها.

كما وجه الرئيس بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، وذلك على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم، وذلك بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم، بما يساهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة، وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر.