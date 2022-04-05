/690240/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-4--مواعيد-العرض-والإعادة

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 اليوم الثلاثاء حيث يبحث الكثيرين من الجمهور عن موعد العرض والإعادة عبر شاشة قناة on الفضائية.

دوت الخليج يرصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 .. مواعيد العرض والإعادة

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4

من المقرر عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9.30 مساءً عبر شاشة قناة on الفضائية وتعاد الساعة 4.20 صباحاً وتأتي الإعادة الثانية الساعة 3.25 مساء.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا عبر شاشة قناة ON دراما في تمام الساعة 11.20 مساءً والإعادة الأولى الساعة السادسة صباحا والثانية الساعة 10.30 صباحا وتعاد الحلقة الجديدة للمرة الثالثة الساعة 4.40 مساء

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الرابعة

يشار أن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وياسر جلال، وخالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، وآخرين.

ويضم مسلسل الاختيار 3 مجموعة من ضيوف الشرف خلال الأحداث مثل دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، محمود البزاوي، شريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام وآخرين.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3 عرضت أمس الاثنين عبر شاشة قناة on الفضائية والتي شهدت ذهاب رئيس الوزراء هشام قنديل وهو صبحي خليل إلى مقر الأمن الوطني ليعد الضباط بزيادة رواتبهم ولكن على غير المتوقع يثور أحدهم ضده ويواجهه بالحقيقة.

اقرأ أيضًا

قبل عرضها.. مفاجآت مسلسل المداح 2 الحلقة 5

حيث أوضح له أنهم يريدون أخونة الدولة ووزارة الداخلية ومن جانبها تحاول الجماعة الإرهابية السيطرة على جهاز الداخلية حيث ظهر محمد مرسي بوزير الداخلية محمد إبراهيم الذي جسد دوره الفنان أحمد وفيق وتحدث معه عن عودة الضباط الملتحين للشرطة لكنه يرفض.