قبل عرضها.. مفاجآت مسلسل المداح 2 الحلقة 5

ينتظر الجمهور ومتابعي مسلسل حمادة هلال الجديد الذي ينافس به ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، عرض مسلسل المداح 2 الحلقة 5 المقرر لها اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يكشف أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة الخامسة

مسلسل المداح الحلقة 5

تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل المداح 2 المقرر عرضها اليوم الثلاثاء، القبض على منال وهي بصحبة الدجال الذي يساعدها في الحمل بعد أن تعرضت للإجهاض مرتين، وكانت الحلقة الرابعة التي عرضت أمس جاء بها محاولة صابر وهو الفنان حمادة هلال علاج بدور التي تعاني من أعمال سحر.

لكن تتحول بدور إلى مليكة التي تظهر وهي تقول: “كسر العهد مش هيًن يا صابر” وتنتهي الحلقة الرابعة بمقابلة رحاب مع والدها غالب.

مسلسل المداح 2 الحلقة الخامسة

ويظهر في الحلقة الجديدة حسن وهو يشتكي لـ صديقه من معاملة منال بجانب عدم قدرتها على الإنجاب فهو يتمنى أن يصبح أبا ومن جانبه ينصحه صديقه بالزواج، أما صابر فيحاول للمرة الثانية إخراج الجن من بدور وينجح بعد معافرة وإرهاق.

ومن جانبه بكر أخو بدور، يسأل صابر عن سبب أذي أخته لكن صابر المداح وهو حمادة هلال لا يفيده، ويطلب منهم أن يحافظوا على الصلاة وتلاوة القرآن، ويخبر صابر الشيخ عبد الرحمن بأنه ساعد بدور على حل مشكلتها ومن ساعده في حلها والدتها.

مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي

أما الشيخ عبد الرحمن يخبر صابر أنه ولي من أولياء الله الصالحين، ويواصل صابر محاولاته لحل مشاكل الناس ومساعدة المحتاجين وفك أعمال السحر، ثم تلجأ رحاب لصابر لمساعدتها في مشروع مرسي علم، بجانب القبض على منال بصحبة الدجال.

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ويضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.