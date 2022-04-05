الصحة تطلق نموذجًا إلكترونيًا لمشاركة آراء ومقترحات المواطنين عن الخدمات الصحية

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفعيل نموذج إلكتروني يتيح الفرصة للمواطنين والمنتفعين من الخدمات الصحية، لمشاركة آرائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم من خلال المنشآت التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» النموذج الإلكتروني المشار إليه يتيح لطلاب الجامعات في تخصصات الرعاية الصحية وشباب العاملين بمديريات الصحة على مستوى الجمهورية، المشاركة بأفكارهم في تطوير المنظومة الصحية والنهوض بها، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح «عبدالغفار» أن تفعيل هذا النموذج يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في أفكار الشباب، ومن أجل الارتقاء بالخدمات الصحية ومقدمي تلك الخدمات؛ ليكون بمثابة منصة إلكترونية لمشاركة أفكار ومقترحات الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، أنه يمكن للشباب تقديم مقترحاتهم على المنصة من خلال الرابط التالي https://sites.google.com/.../health-innovation.../mainpage حيث سيتم دراسة تلك المقترحات والنظر في إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تمكين مقترحي تلك الأفكار من المشاركة في التنفيذ تحت إشراف الجهات المختصة، وذلك بهدف استغلال الأفكار الابتكارية للشباب ومشاركتهم في النهوض بالمنظومة الصحية.

وأشار «الطيب» إلى أن النموذج الإلكتروني يتيح مشاركة الأفكار بالمجال الصحي في عدة موضوعات وقطاعات، حيث تشمل وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، تطوير منظومة الميكنة، الارتقاء بالبحث العلمي، التدريب والتطوير، رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية، مقدمي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى المنظومة الإدارية.

وأضاف «الطيب» أن المبادرة تستهدف الوقوف على التحديات التي قد تواجه المواطنين للحصول على الخدمات الطبية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات وبأعلى جودة، لافتًا إلى عقد ندوات وورش عمل للتوعية والتعريف بالمبادرة، كما سيتم عقد تلك الندوات أيضًا لاتحادات طلاب الجامعات في تخصصات الرعاية الصحية، لتعريف طلاب الجامعات، بإلإضافة إلى نشر وتوزيع الملصقات والمطبوعات المتضمنة QR CODE الخاص بالنموذج الإلكتروني للمبادرة.