هيئة الدواء المصرية تشارك في مؤتمر (DIA Europe 2022)

شاركت هيئة الدواء المصرية في مؤتمر (DIA Europe 2022)، والذي يعد الأكبر في أوروبا لمتخصصي علوم الحياة، ويهدف إلى تحقيق الرؤى لمعالجة أهم التحديات؛ من خلال مناقشة السياسات المختلفة بين كلا من الهيئات التنظيمية وشركات الأدوية.

وجاءت مشاركة الهيئة ممثلة في د.شيرين محمد عبد الجواد الصافورى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، بفعاليات المؤتمر الذي أقيم في بلجيكا، عبر الفيديو كونفرس، والتي تناولت خلال كلمتها التسهيلات والمرونة التنظيمية التي تم تقديمها من قبل هيئة الدواء المصرية أثناء جائحة كوفيد -١٩ مثل استخدام مسارات التسجيل المعجل لتسريع الوصول إلى الأدوية، وما تم من أعمال الميكنة التي دعمت العملية التنظيمية لمواصلة العمل في ظل الوباء.

كما أشارت خلال كلمتها، إلى إعلان قبول عضوية مصر بالمجلس الدولي لتنسيق وتوحيد المتطلبات الفنية للتسجيل (International Council for Harmonization (ICH))؛ وإدراج مصر ممثلة فى هيئة الدواء المصرية، كعضو مراقب في المجلس الدولي؛ والذي جاء اعترافاً بما تم من مجهودات نحو رقابة فاعلة ومتكاملة لضمان جودة ومأمونية وفاعلية المستحضرات الدوائية وتقديرًا لمجهودات الهيئة نحو تكامل ومواكبة إجراءاتها الرقابية مع أحدث المعايير والمستجدات الرقابية العالمية، كما أوضحت الخطوات المستقبلية التي ستتخذها هيئة الدواء المصرية في الفترة القادمة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والتعاون مع الجهات والهيئات الصحية المختلفة.