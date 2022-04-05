رفع 1600 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهى فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم سواء قبل او بعد الإفطار.





وشنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملات إشغالات مكبرة على مدار ثلاثه أيام شملت حدائق الأهرام وأسفرت الحملة عن ضبط 1600 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات وإستاندات ووشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين، وعلى الفور تم رفع كل حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام. وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام مصادرة 20 مركبه توك توك غير مرخص يعيق الحركة المرورية. كما شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لكلبشة السيارات المتعدية على الطريق الأرصفة والمتروكة بالجزر الوسطى إذ شملت شوارع الوحدة ومحمد حجازى بشمال الجيزة وعز الدين عمر وعثمان محرم بالطالبية. وشنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر حملات مسائية لإزالة إشغالات المحال والمنشأت التجارية اسفرت عن رفع 70 حاله إشغال متنوعه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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