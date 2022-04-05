محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين ترع بطول 282 كيلو

جدة - نرمين السيد - تفقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتبطين الترع غرب كفر الشيخ، منها الأعمال الجارية لتبطين ترعة الشكرية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال، بحضور المهندسة عايده ماضى، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.





وقال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية فى استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذا للمشروع القومى، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين، لترشيد الفاقد من المياه، مؤكدا أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجار استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تبطين 282 كيلو ترع، وعدد العمليات الجارية 54 عملية بـ110 ترع من بين 507 كيلو تم طرحهم، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالى، فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشددا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.