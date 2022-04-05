الحكومة عن شائعة إهمال الرقعة الزراعية: زادت مساحة الأراضى بنسبة 9% فى 2021

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تركيز اهتمام الدولة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتركيز اهتمام الدولة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، مُؤكدةً على حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضى وتبنى نظم حديثة فى الرى، حيث زادت مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان فى عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان فى عام 2014. وأشارت إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة للتوسع الزراعى الأفقى، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد من خلال عدد من المشروعات أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن اتباع الدولة سياسة التوسع الزراعى بشكل رأسى وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال تحسين جودة التقاوى والمخصبات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية.

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