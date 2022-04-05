الإفتاء توضح حكم صوم الحامل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، أنه لا مانع أن تفطر وعليها القضاء، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام، وقرر ذلك الطبيب المتخصص، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا.

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