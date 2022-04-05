وزير الشباب يناقش ترتيبات استضافة مصر لاجتماعات الدولية لمكافحة المنشطات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع اللجنة المنظمة لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، برئاسة الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات الوكالة فى مايو المقبل، والتى يتم استضافتها لأول مرة بمصر.





تطرق اللقاء استعراض متطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمتضمنة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتجهيزات اللوجستية والترتيبات المتعلقة باستضافة فعاليات المكتب التنفيذى واجتماع مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الحديث عن أماكن الإقامة التى سيتم توفيرها للمشاركين بالاجتماعات. وأكد وزير الشباب والرياضة الحرص على دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ونشر التوعية بمخاطر المنشطات على الرياضيين، مشدداً على ضرورة توفير كل الإمكانات لإنجاح الحدث وخروجة بالشكل اللائق بمكانة مصر، فى استضافة مختلف الأحداث والبطولات الدولية، فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثقة الاتحادات الرياضية بقدرة مصر التنظيمية.

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