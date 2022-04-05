عاجل- 9 أطنان قمح.. ضربة أمنية قوية للفاسدين فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملات التموينية والرقابية المفاجئة تمكنت من ضبط 9 أطنان قمح محملة على سيارة نقل بطريق مركز ساحل سليم قبل نقله وبيعه فى السوق السوداء بمحافظة بنى سويف بغرض التربح والحصول على المكاسب دون وجه حق.





وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية فى هذا الشأن من بينها مديرية التموين وإدارتها الفرعية ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء، مؤكدا تكثيف الحملات الرقابية الدورية على الأسواق ومنافذ البيع وكل القطاعات الخدمية لتحقيق الانضباط ومحاربة كل صور الاستغلال والتصدى لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب بحقوق المواطنين. وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إن مفتشى تموين ساحل سليم بالتعاون مع رئيس المركز والمدينة تمكنوا من ضبط سيارة نقل رقم "5867 س ج ل" محملة بكمية من الأقماح المحلية يصل وزنها 9 أطنان و180 كيلو أى ما يوازى 61 إردب قمح محلى بطريق مركز ساحل سليم مهربة من محافظة سوهاج وفى طريقها للبيع بالسوق السوداء بمحافظة بنى سويف، وذلك بالتنسيق مع أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والتعاون مع إدارة التموين بالمركز، وبالاشتراك مع مباحث التموين والمرور.

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