محافظ بورسعيد يتفقد عددا من السيارات تم رفع كفاءتها (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عددا من السيارات والأجهزة التابعة للمحافظة والتى تم رفع كفاءتها وتطويرها بعد أن كانت متهالكة، وذلك بما يوفر المزيد من المعدات التى تساهم فى الارتقاء بخدمات النقل بالمحافظة، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، ومسؤولى الجراج





واطلع محافظ بورسعيد على وسائل المواصلات التى تم رفع كفاءتها من الداخل وتأكد من صلاحيتها للعمل على أعلى مستوى، كما أكد محافظ بورسعيد أن الأتوبيس التى تم رفع كفاءته يسع 50 راكبا ويضاف لمنظومة النقل الداخلى ببورسعيد. وأكد الغضبان أن المحافظة تعمل باستمرار على صيانة وتطوير كب المعدات والوسائل الفنية فى مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، كما وجه محافظ بورسعيد بالبدء فى تشغيل وسائل المواصلات التى تم رفع كفاءتها، وتحديد خط السير الخاص بها لخدمة المواطنين وقطاع النقل بالمحافظة.

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