جامعة القاهرة تنظم مهرجان الحكى والحرف التراثية

جدة - نرمين السيد - أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، ثانى فعاليات مبادرة "اعرف تراثك وأضف بصمتك" وذلك من خلال تنظيم "مهرجان الحكى والحرف التراثية" بالتعاون مع قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ممثلا فى متحف الفن الإسلامى، تأكيدا وتعزيزا للهوية الوطنية وتعريفا بالتراث الثقافى لطلاب الجامعة.





حضر افتتاح المهرجان، الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامى، وأحمد صيام وكيل المتحف للشؤون الفنية والإدارية، والدكتورة هالة عفيفى وكيلة كلية الآثار منسق عام مبادرة "اعرف تراثك وأضف بصمتك".

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مهرجان الحكى والحرف التراثية ضم عرضا للعديد من اللوحات الفنية لبعض القصص والحكايات التراثية، كما ضم المهرجان عرض العديد من الحرف التراثية مثل: الخشب الخرط، والخط العربى، والخيامية، والمنمنمات، تمهيدا لعقد ورش عمل تعليمية تدعيما وتأكيدا على استدامة تراثنا الأصيل وكأحد النماذج التى يمكن أن تطبق فى مجال ريادة الأعمال.

ووجه الدكتور الخشت، بتنظيم العديد من الزيارات للمواقع الأثرية والتراثية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للتعرف على الحرف التراثية وفنونها المختلفة وتعلمها فى إطار تعزيز الهوية وفى الوقت نفسه لدعم ريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم المسابقات الثقافية للتعريف بأهمية التراث الحضارى والثقافى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق، على أهمية التعاون مع وزارة السياحة والآثار بقطاعاتها المتعددة، لافتا إلى أن برامج التوعية بأشكالها وأنماطها المتعددة من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدنى من أهم طرق حفاظ الأفراد على تراثهم وذلك من خلال المعارض والمواد الفيلمية والمحاضرات العامة والندوات وورش العمل وكذلك الزيارات الميدانية.



وقالت الدكتورة هالة عفيفى منسق عام المبادرة ووكيل كلية الآثار، إن المبادرة وضعت خططها فى تنفيذ العديد من الأنشطة التى تسهم فى إحياء الموروث الثقافى والاجتماعى وترسيخ الهوية الوطنية وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والمهرجانات المختلفة للتأكيد على عراقة الماضى بإيقاع الحاضر.