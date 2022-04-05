ضمن «حياة كريمة».. رئيس «مياهالمنوفية» يتابع آخر المستجدات بفرع الشهداء

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، يرافقه المهندسة المنسق العام لأعمال حياة كريمة بالشركة، ومستشار رئيس الشركة لأعمال حياة كريمة لفرع الشهداء، ومدير فرع الشهداء، وياتى هذا لمتابعة آخر الأعمال التى تتم والموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة الجارى العمل بها بمركز الشهدا.





واجتمع رئيس الشركة، بقيادات الفرع لمتابعه أعمال مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمدينة ومركز الشهداء، مؤكدا المتابعة المستمرة والميدانية على الأعمال والمشروعات التى تتم بالفرع، كما تم متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها، وضرورة تذليل أى معوقات أو عقبات قد تظهر وتسخير كل الإمكانيات اللازمة للمشروع، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلى إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصرى وتحقيق تنمية مستدامة. وأكد نجيب التواصل الدائم والمستمر مع رؤساء الأفرع والمحطات للوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والاستفادة من الاستثمارات التى تقوم الدولة بضخها فى البنية التحتية، وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الأداء.

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