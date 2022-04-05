أوكرانيا: روسيا قد تشن عملية عسكرية أخرى خلال عامين..ونريد ضمانات أمنية

/690235/أوكرانيا-روسيا-قد-تشن-عملية-عسكرية-أخرى-خلال-عامينونريد-ضمانات-أمنية

أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، فى فيديو له اليوم الثلاثاء بثته قناة العربية، على أن سيادة الدولة الأوكرانيا مهمة جدا، لافتا أن العودة لوضع ما قبل الحرب والهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية سوف يكون انتصار كبيرا.

دوت الخليج

تصريحات الرئيس الأوكرانى اليوم الثلاثاء

وشدد زيلينسكي، على أن روسيا قد تشن عملية عسكرية أخرى خلال عامين فى أوكرانيا، قائلا: ولذلك نريد ونحتاج إلى ضمانات أمنية.

وأضاف أن أفعال روسيا فى أوكرانيا وما تقوم به من أعتداءات على الأراضى الأوكرانيا سوف يصعب المفاوضات والمحادثات بين الجانبيين، مؤكدا على أن أوكرانيا سوف تبحث عن مرتكبى جرائم الحرب وسوف تطالب دول العالم لتوقيفهم.

ولفت إلى أن الوفد الأوكرانى لا يتفق مع الوفد الروسى بشأن كافة النقاط الخلافية، قائلا: وبالرغم من ذلك نريد ونسعى إلى الوصول لإتفاق من أجل وقف الحرب والهجوم الروسى فى الأراضى الأوكرانية.

وتابع: من الممكن أن لا يكون هناك لقاء بينى وبين الرئيس الروسى بوتين، مشددا على أن القتل فى بوتشا يوضح أن روسيا تنفذ سياسات نارية وليست أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأوكرانى، أنه يوجد حوالى 300 مدني تم قتلهم وتعذيبهم فى مدينة بوتشا الأوكرانية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد الضحايا أكبر بكثير عند تمشيط المدينة بأكمالها.

وأشار زيلينسكي، إلى أن مدينة بوتشا هى مدينة واحدة من ضمن العديد من المدن الأوكرانية الأخرى التى تمكنت القوات الروسية من السيطرة عليها.

وزارة الدفاع الروسية تتهم السلطات الأوكرانية بتزييف مشاهد القتل فى مدينة بوتشا

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أتهمت اليوم الثلاثاء السلطات الأوكرانية بتزييف مشاهد القتل فى مدينة بوتشا، وتتعهد روسيا بتقديم وثائق تظهر طبيعة الأحداث الحقيقية التى حدثت فى مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى بيانها اليوم الثلاثاء، أن السلطات الروسية استطاعت تدمير 4 مستودعات وقود لإمداد الجيش الاوكرانى

وأضافت وزراة الدفاع فى بيانها أن القوات الأوكرانية قامت باطلاق الرصاص على المدنيين شمال كييف أمس الاثنين، موضحة أن أوكرانيا قامت بهذا من أجل اتهام القوات الروسية لاحقا.