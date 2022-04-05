أول تعليق من حفيد أبو بكر عزت بعد ذكر اسم جده بـ«سوتس بالعربي»

/690233/أول-تعليق-من-حفيد-أبو-بكر-عزت-بعد-ذكر-اسم-جده-بـسوتس-بالعربي
شارك الفنان آسر ياسين متابعيه وجمهوره بنشره تعليق حفيد الفنان أبو بكر عزت على مسلسله الجديد “سوتس بالعربي” بعد ذكر اسم جده.
دوت الخليج يرصد تعليق حفيد أبو بكر عزت
حفيد أبو بكر عزت
ونشر آسر ياسين تعليق عمر حفيد أبو بكر عزت عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.
وقال حفيد الفنان الكبير أبو بكر عزت: “حاجة لطيفة أما تبقي متابع لمسلسل سوتس وتتفرج علي النسخة العربية تلاقيهم جابوا سيرة جدك الله يرحمه”.
مسلسل سوتس بالعربي
يذكر أن تصوير مشاهد مسلسل سوتس بالعربي كان قد بدأ منذ شهر يناير الماضي ويضم في بطولته مجموعة من النجوم مثل آسر ياسين، ريم مصطفى، تارا عماد، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين، وآخرين والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، والإخراج لـ عصام عبد الحميد.
ويشار أن الحلقة الثالثة من مسلسل سوتس بالعربي التي عرضت أمس الاثنين كانت قد شهدت العديد من المواقف، حيث نجح المحامي آدم منصور وهو أحمد داود في قضيته الأولى بعدما عقد اجتماع مع الخصم وساومه.
وطلب منه إما الاعتذار ودفع مليون جنيه لموكلته وإلا سيرفع قضية تزوير بسبب الشهادة الزور بعدما أثبت زين ثابت الذي يجسد شخصيته آسر ياسين أن طليقة الخصم تم تهديدها مقابل شهادة زور تثبت بها أن طليقها المتهم غير متحرش.
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ومن جانبه تمكن آدم الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود في التخلص من حقيبة المخدرات وأخذ بدل صديقه الذي ورطه في القضية كما أنه كسب ثقة زين ثابت الذي منحه قضية أصعب لنشهد خلال الحلقة الجديدة التحدي الجديد الذي يواجهه آدم.
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جدير بالذكر أن مسلسل سوتس بالعربي يعد النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي “suits” الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال تسعة مواسم منذ 2011 وحتى عام 2019، وتدور أحداث العمل حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة تسعى لتحقيق طموحها أبرزهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له.
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