/690229/وفاة-فنان-وأخرى-في-مائدة-رحمن-شائعات-تضرب-الوسط-الفني-خلال-ساعات

ضرب الوسط الفني خلال الساعات الماضية عدد من الشائعات التي أثارت ضجة بين الجمهور وقلق وصدمة فمنهم وفاة فنان شهير وأخرى تظهر في مائدة رحمن.

دوت الخليج يستعرض شائعات ضربت الوسط الفني في 24 ساعة

حقيقة وفاة أحمد بدير

انتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلى وفاة الفنان القدير أحمد بدير ولم تكن المرة الأولى التي يتلقى فيها مثل هذه الشائعات.

وشاركت عدد من الحسابات المزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شائعة وفاة الفنان أحمد بدير عن عمر يناهز 76 عاما، ولكن نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو النقابة هذه الشائعة.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ دوت الخليج أن وفاة الفنان أحمد بدير شائعة وكذب وهو بصحة جيدة، ويأتي ذلك عقب تألقه ومشاركته ضمن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار.

حيث يجسد الفنان القدير أحمد بدير شخصية المشير طنطاوي خلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية، ويضم العمل في بطولته كوكبة من النجوم مثل ياسر جلال وأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز وخالد الصاوي وصبري فواز وآخرين من الفنانين والعمل من إخراج بيتر ميمي.

عبلة كامل في مائدة رحمن

ومن ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية صورة للفنانة عبلة كامل على مائدة إفطار، وزعم البعض من المتابعين والجمهور أنها لا تفطر في منزلها وتذهب إلى مائدة الرحمن

ولكن نفى الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل كل ما يتردد مؤخرًا حول حقيقة إفطارها على مائدة الرحمن، والصورة ترجع إلى كواليس مسلسلها الأخير الذي يحمل اسم “سلسال الدم”.

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وكان مسلسل سلسال الدم يتم تصوير جزأه الأخير عام 2018، وكانت وقتها الفنانة عبلة كامل تتناول الطعام مع فريق عمل المسلسل من خلال هذه الصورة التي انتشرت مؤخرًا، ومن جانبه أعرب الفنان أحمد كمال عن انزعاجه من تداول تلك الشائعات عنها دون التأكد من صحتها.