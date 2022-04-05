ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022

حقق فريق برشلونة الإسباني أمس الإثنين، فوز غالي من نظيره أشبيلية بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب"كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
تريتب الدوري الاسباني
ريال مدريد 69 نقطة
برشلونة57 نقطة
أتلتيكو مدريد 57نقطة
إشبلية 57 نقطة
ريال بتيس 53 نقطة
ريال مدريد سوسيداد51 نقطة
فياريال 45 نقطة
أتلتيك بيلباو 44 نقطة
فالنسيا 41 نقطة
أوساسونا38 نقطة
سلتا فيجو 36 نقطة
إسبانيول 36 نقطة
رايو فاليكانو 33 نقطة
خيتافي 32 نقطة
إلتشيه32 نقطة
غرناطة 29 نقطة
قادش 28 نقطة
مايوركا 26 نقطة
ليفانتي 22 نقطة
ألافيس 22 نقطة.
حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.
وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.
وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.
ريال مدريد ضد برشلونة
جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.
وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.
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