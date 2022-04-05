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/690239/وزير-قطاع-الأعمال-يشهد-توقيع-عقد-استشارات-بين-شركتي-النصر-للسيارات-وFEV-الألمانية
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تقديم استشارات بين شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة FEV الألمانية المتخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالتطوير في قطاع السيارات.
دوت الخليج
ويتضمن نطاق التعاون مع شركة FEV الألمانية متابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية مع شركة النصر للسيارات، وكذلك تطوير الطراز الكهربائي الذي من المقرر بدء إنتاجه خلال عام 2023.
وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد استشارات بين شركتي النصر للسيارات و"FEV" الألمانية
ويأتي هذا التوقيع في إطار التعاون الذي بدأ في نوفمبر 2021 مع الاستشاري الألماني "FEV" من خلال قيامه بترشيح عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر للسيارات وفقًا للدراسات، وذلك لاختيار إحداها للشراكة في إنتاج سيارات الركوب الكهربائية.
وكان قد وقع الاختيار على إحدى الشركات المرشحة للشراكة مع شركة النصر في فبراير 2022، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل نهاية الشهر الجاري على أن يتم توقيع العقود قبل منتصف العام 2022.
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