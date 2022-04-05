وزيرة التعاون الدولى: العلاقات بين مصر والأمم المتحدة تاريخية ووثيقة

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التعاون الدولى، ومكتب الأمم المتحدة فى مصر، الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية ومراكز الفكر والأبحاث.





وذلك لمناقشة الأولويات التنموية وبحث الأفكار المطروحة لوضع إطار استراتيجى للتعاون المستقبلى يعزز الجهود التنموية ويدفع الرؤية الدولية 2030 فى إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون وتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.

وعلى مدار أسبوع عقدت وزارة التعاون الدولى، ومكتب الأمم المتحدة فى مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجى، لقاءات متعددة مع المجتمع المدنى والمؤسسات النقابية، وكذلك شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص من الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال ورواد الأعمال، ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، بهدف بحث الأفكار المبتكرة لتوطيد آفاق التعاون الإنمائى مع الأمم المتحدة ضمن إطار الشراكة الجديد.

وحضر الاجتماعات ممثلو 125 من الأطراف ذات الصلة، بواقع 36 من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والاتحاد الأوروبى، و38 منظمة مجتمع مدنى من بينهم الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة والمركز المصرى لحقوق المرأة ومؤسسة كاريتاس مصر، وكذلك 31 مؤسسة قطاع خاص فضلا عن 20 من ممثلى المنظمات الأكاديمية والبحثية من بينهم جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وغيرهم من المؤسسات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة، أطلقت فى مايو 2021، المشاورات الموسعة مع الأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية، ونحو 28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، لبدء إعداد إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، لافتة إلى أن اللقاءات المستمرة مع الأطراف ذات الصلة، تأتى فى إطار الحرص على الأخذ بكافة الملاحظات وتكثيف المشاورات للخروج بإطار شراكة يلبى الأولويات التنموية الوطنية ويعكس جهود الدولة فى كافة القطاعات ويقوم على التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن الإطار الجديد للشراكة بين الأمم المتحدة، يأتى استكمالا للعلاقة التاريخية بين مصر والأمم المتحدة، والتى عززت الجهود التنموية فى مختلف القطاعات، كما كانت داعمًا كبيرًا لجهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، لافتة إلى أن الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية تعزيز المناقشات مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية فى ظل دورهم الحيوى والهام للمشاركة فى جهود التنمية.

وأوضحت "المشاط"، أن جولات المشاورات تستهدف استكشاف الفرص الممكنة للتعاون مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية، فى إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فى ظل سعى الحكومة لإشراك الجهات المعنية فى تنفيذ جهود التنمية المستدامة، وحرصًا على الوصول لإطار استراتيجى يعكس جميع الجهود المبذولة ويدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق ورؤية مصر 2030، والأولويات القطاعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ونوهت بأنه منذ إطلاق المشاورات الموسعة فى مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التى أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجى للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ومن المقرر أن يتم خلال العام الجارى استكمال التنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة، ثم تشكيل مجموعات النتائج والبدء فى خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

من ناحيتها قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر "تعد عملية المشاورات الشاملة والتشاركية مع الأطراف المعنية جزء رئيسى من مراحل إعداد الإطار الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، ولقد قدم الأطراف المشاركة من شركاء التنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ومراكز الفكر والجهات الأكاديمية مدخلات وملاحظات ثمينة بشأن حلول تحفيز التنمية. وتأتى عملية المشاورات فى إطار جهود الأمم المتحدة لدعم أولويات التنمية فى مصر".