رسولنا قدوة لنا.. «الشباب» تطلق أولى أمسياتها الرمضانية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، من خلال التعاون بين "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونيه أولى الأمسيات الرمضانيه والتى تأتى تحت شعار"رسولنا قدوة لنا" بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 100 عضو من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب.





حضر الأمسية، الشيخ حسين السيد، والشيخ أحمد أبو ضيف، عضوا لجنه الفتوى الإلكترونيه بمشيخة الأزهر، إذ تضمنت محاضرة فضيلته ابرز المحاور الهامة فى حياة الرسول محمد وصفاته ونسبه، وعلاقته مع زوجاته وأصحابه، فضلا عن مواقفه تجاه التراحم بين البشر وبعضهم البعض، وكيفية استثمار الشهر الكريم. وتناولت الأمسية الرمضانية مناقشة الموضوعات الهامة، أبرزها:"نشر المفاهيم الصحيحة ونبذ المفاهيم المغلوطة ونشر ثقافة التعايش السلمى والمجتمعى ومواجهة الأفكار الهدامه، فضائل شهر رمضان المبارك، وفضل ليلة القدر، فضلا عن مواقف النبى محمد فى التسامح ونبذ العنف. جدير بالذكر تنفذ الأمسيات الدينية بمختلف محافظات الجمهورية ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لاعضاء برلمانى الطلائع والشباب خلال شهر رمضان الكريم.

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