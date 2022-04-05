راجعين يا هوى الحلقة 3..نور اللبنانية تفبرك خطوبتها وصراع بين النبوي وسلمى

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الثالثة

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 3

ظهرت الدكتورة ماجي وهي “نور اللبنانية” تفبرك قصة خطوبتها من بليغ أبو الهنا وهو الفنان خالد النبوي حيث ذهب لمنزلها لإحضار حقيبته التي تبدلت معها وكان ذلك بمثابة طوق النجاة لها.

بينما ظهر نور النبوي في معركة حامية مع سلمى أبو ضيف مما يشبه معارك أشهر خصمين في التاريخ وهما القط والفار، حيث يعكس الثنائي طارق وهو نور النبوي وابنة عمه ولاء التي تقدم شخصيتها سلمى أبو ضيف، خلال الأحداث الصراع الدائر بين أسرتيهما.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الثالثة

ويتعاركا حول أحقية كل منهما في الركنة أمام بيت عمهما بليغ أبو الهنا الذي عاد مؤخرًا من أوروبا، حيث ذهبا الثنائي لزيارته في الوقت نفسه بالصدفة، ويتطور العراك ليصل إلى حد المنافسة على كسب ود عمهما وإقناعه بالذهاب إلى بيته دون الآخر.

يشار أن الصراع الذي يدور بين طارق وولاء سببه الماضي السيئ بين أسرتيهما فيعود إلى الخلاف بين أمين وفطين والديهما بسبب الميراث الذي وزعه الجد بطريقة غير عادلة قبل وفاته، ومن جانبه الشقيق الأصغر بليغ أبو الهنا عندما يأتي إلى مصر للبحث عن حقه بالميراث يجد نفسه متورطاً في حل النزاع بينهم وإعادة التحقيق في حادث شقيقيه.

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوى

يشارك في بطولة مسلسل راجعين يا هوى، كلا من نور اللبنانية، هنا شيحة، وأنوشكا، وسلمى أبو ضيف، ووفاء عامر، ونور النبوي، وأحمد بدير ، وإسلام إبراهيم وآخرين والمسلسل من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة.

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والمعالجة الدرامية لـ محمد سليمان عبد المالك، والإخراج لـ محمد سلامة، ويعرض العمل يوميا طوال شهر رمضان عبر قنوات dmc وdmc drama، cbc وcbc drama بجانب عرضه عبر منصة Watch It الرقمية.