اليوم.. شيرين رضا ضيفة رابع حلقات حبر سري

تستعد شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية لعرض الحلقة الرابعة من برنامج حبر سري نسخة رمضان 2022، وتحل من خلال الفنانة شيرين رضا ضيفة الإعلامية أسما إبراهيم.

دوت الخليج يكشف موعد لقاء شيرين رضا في حبر سري

شيرين رضا في حبر سري

تحل الفنانة شيرين رضا ضيفة برنامج حبر سري خلال رابع وخامس حلقات البرنامج في رمضان 2022، وسيعرض الجزء الأول من اللقاء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة وثلث مساءً.

بينما يعرض الجزء الثاني من البرنامج غدًا الأربعاء وتعترف خلاله الفنانة شيرين رضا بالكثير من أسرار عن حياتها وكواليس تعرض لأول مرة بجانب خلافاتها مع الفنانين.

تصريحات شيرين رضا

وكانت قناة القاهرة والناس الفضائية طرحت البرومو الدعائي لحلقة شيرين رضا في برنامج حبر سري، حيث علقت على صورة المطربة الإماراتية أحلام، وقالت: "معرفهاش وعمري ما سمعتها".

وأضافت شيرين رضا: "أكتر حاجة ممكن تلفت نظري للرجل أنه يكون بيضحكني، وأصحابي الرجالة أكتر من السيدات.. وأن المؤذن يجب أن يكون صوته حلو لأنه يدعو للصلاة".

برنامج حبر سري رمضان 2022

يضم برنامج حبر سري رمضان 2022 مجموعة كبيرة من الضيوف من النجوم والمشاهير مثل أمير كرارة ولاعب كرة القدم محمود كهربا، والدكتورة هالة سرحان ووائل جسار وعمرو يوسف ودينا الشربيني وحنان مطاوع وأحمد السعدني وآخرين.

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنانة شيرين رضا حاليًا مسلسلها الجديد” شغل في العالي” الذي تشارك به الفنانة فيفي عبده ويعرض عبر شاشة قناة النهار الفضائية طوال شهر رمضان.

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وتدور أحداثه حول مشاركة فيفي عبده وشيرين رضا في النصب في إطار كوميدي لايت حيث ظهرت في الحلقة الماضية فلاش باك يكشف تقابل “فيفي”، و"شيرين" حيث كانت شيرين رضا تحاول الانتحار من أعلى كوبري قصر النيل، بعدما تعرضت للنصب من زوجها والزواج عليها.

حيث أنقذتها فيفي سريعًا لتتحول القصة لعقدة نفسية بالنصب المستمر على الرجال، ويضم المسلسل في بطولته بجانب فيفي عبده، وشيرين رضا عدد من الفنانين مثل توني ماهر، مروان يونس، كريم سرور، بيومي فؤاد، بسمة داود،وغيرهم، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، والإخراج لـ مرقس عادل.