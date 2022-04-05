«الشباب» تنفذ برنامجا تأهيليا للمقبلات على الزواج فى القليوبية (صور)

جدة - نرمين السيد - تنفذ الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، برنامجا توعويا لتأهيل المقبلات على الزواج لعضوات أندية الفتاة، بمراكز الشباب بمحافظة القليوبية.





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